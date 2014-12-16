版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 15:30 BJT

英国金融：央行压力测试显示除英国合作银行外，其它业者都过关

压力测试要求，各家银行在各种情景预估下，核心资本比率必须至少为风险加权资产的4.5%。

压力测试显示，英国合作银行核心资本比率可能降至负2.6%，即便采取此前宣布的措施。苏格兰皇家银行和莱斯银行的核心资本比率也可能分别降至5.2%和5.3%。

英国央行表示，“通常将要求苏格兰皇家银行提交修改后的资本计划，”但认为此举没有必要，因为该银行在压力测试期间已宣布会增加资本。

巴克莱核心资本比率为7.5%，汇丰为8.7%，全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)为6.7%，Santander UK和渣打分别为7.9%和8.1%。(完) (编译 高琦/徐文焰/于春红/朱晓军；审校 蔡美珍/艾茂林/王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐