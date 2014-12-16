台湾汇市：11月台币实质有效汇率指数较上月走高，与韩元差距收窄--BIS

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月16日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年11月台币实质有效汇率(REER)指数为102.75，较上月微幅走高；韩元的实质有效汇率则是109.03，台币续低于韩元，但两者差距缓步收窄。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选 bit.ly/1wUE3Wp
2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。
以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2014/11 102.75 109.03
2014/10 102.54r 110.93r
2014/09 102.50r 112.94r
2014/08 101.85r 112.93r
2014/07 101.11r 112.64r
2014/06 101.24r 112.90r
2014/05 100.14r 112.14r
2014/04 100.14r 110.46r
2014/03 99.30r 107.88r
2014/02 99.45r 107.68r
2014/01 100.98r 108.35r
2013年
2013/12 101.82 108.63r
2013/11 102.31r 107.66r
2013/10 102.79r 106.35r
2013/09 103.29r 106.14r
2013/08 101.38r 103.19r
2013/07 101.98r 102.72r
2013/06 101.54r 100.82r
2013/05 101.91r 103.55r
2013/04 100.88r 102.01r
2013/03 100.25r 103.68r
2013/02 101.19r 104.28r
2013/01 102.07r 105.64r
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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