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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 11:41 BJT

台湾汇市：11月台币实质有效汇率指数较上月走高，与韩元差距收窄--BIS

路透台北12月16日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年11月台币实质有效汇率(REER)指数为102.75，较上月微幅走高；韩元的实质有效汇率则是109.03，台币续低于韩元，但两者差距缓步收窄。

台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选 bit.ly/1wUE3Wp

2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。

以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2014/11 102.75 109.03

2014/10 102.54r 110.93r

2014/09 102.50r 112.94r

2014/08 101.85r 112.93r

2014/07 101.11r 112.64r

2014/06 101.24r 112.90r

2014/05 100.14r 112.14r

2014/04 100.14r 110.46r

2014/03 99.30r 107.88r

2014/02 99.45r 107.68r

2014/01 100.98r 108.35r

2013年

2013/12 101.82 108.63r

2013/11 102.31r 107.66r

2013/10 102.79r 106.35r

2013/09 103.29r 106.14r

2013/08 101.38r 103.19r

2013/07 101.98r 102.72r

2013/06 101.54r 100.82r

2013/05 101.91r 103.55r

2013/04 100.88r 102.01r

2013/03 100.25r 103.68r

2013/02 101.19r 104.28r

2013/01 102.07r 105.64r

注:r表修正后数字。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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