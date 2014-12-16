版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 12:08 BJT

《焦点》日本央行周五料按兵不动，因安倍胜选提供战胜通缩的希望

但一些分析师表示，若日本经济依然低迷，安倍可能还希望日本央行明年进一步采取措施。安倍已承诺将在2017年上调消费税，比原计划的时间推迟了18个月。

上调消费税计划被看做是安倍的一个测试性举动，旨在降低日本债务负担以及为社会福利支出提供资金。

“如果安倍显示出推进改革的意愿，并要求日本央行出手帮助以支撑经济，那么日本央行明年可能再度放宽政策，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示。

尽管10月放宽刺激举措让市场措手不及，但对短期放宽政策的预期持续发酵，因核心通胀率已触及0.9%，料随着油价下跌而进一步放缓。

消息人士表示，日本央行看似愈发可能在下月下调通胀率预估，这让本财年达成2%通胀目标的计划显得更加不切实际。

日本央行官员认为，他们不会只为了短期物价走势就再次采取行动，希望出口和产出反弹会支撑脆弱的经济复苏。(完) (编译 杜明霞/王颖/李爽 审校 王洋/龚芳/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐