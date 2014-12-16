《焦点》日本央行周五料按兵不动，因安倍胜选提供战胜通缩的希望

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
但一些分析师表示，若日本经济依然低迷，安倍可能还希望日本央行明年进一步采取措施。安倍已承诺将在2017年上调消费税，比原计划的时间推迟了18个月。
上调消费税计划被看做是安倍的一个测试性举动，旨在降低日本债务负担以及为社会福利支出提供资金。
“如果安倍显示出推进改革的意愿，并要求日本央行出手帮助以支撑经济，那么日本央行明年可能再度放宽政策，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示。
尽管10月放宽刺激举措让市场措手不及，但对短期放宽政策的预期持续发酵，因核心通胀率已触及0.9%，料随着油价下跌而进一步放缓。
消息人士表示，日本央行看似愈发可能在下月下调通胀率预估，这让本财年达成2%通胀目标的计划显得更加不切实际。
日本央行官员认为，他们不会只为了短期物价走势就再次采取行动，希望出口和产出反弹会支撑脆弱的经济复苏。(完) (编译 杜明霞/王颖/李爽 审校 王洋/龚芳/高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申