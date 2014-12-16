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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 12:05 BJT

泰国央行：目前没有必要采取行动支撑泰铢--总裁

路透曼谷12月16日 - 泰国央行总裁张旭州周二表示，尽管泰股大跌，但目前没有采取措施支持泰铢汇率的计划，因汇率波动仍与该国经济基本面相一致。

他表示，没有看到异常资本流出情况，之前的股价下滑为暂时情况。

“我们认为目前没有必要做什么特别的事，只是观察就可以。没有必要行动，”他对记者表示。“至于泰铢，其走势仍符合经济基本面。”

0344 GMT，泰铢/美元 几近持平于32.98/33.02，周一报32.975/33.005。

泰国股市周二早盘跌逾3%，延续上周以来跌势，因投资者抛售大型能源和银行股。 (完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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