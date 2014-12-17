《香港报摘》--其他报摘重要消息12月17日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
**东方日报**
--瑞银预期，明年奶价跌幅更会较市场预期大，因而大幅下调现代牧业 以及蒙牛乳业 的目标价。
**明报**
--亚洲最大的综合殡葬服务供应商富贵生命 的董事经理兼首席执行员邝汉光表示，计划未来进军中国内地，希望与大型保险公司合作，计划藉其网点及代理争取市场份额，期望先主打内地一、二线城市。
--渣打预料明年中港两地仍较难有A股轮证发行，主因是内地市场在融资融券发展仍未成熟，而内地股民对轮证仍抗拒。
**文汇报**
--中国燃气 与亚洲开发银行签署一项最多可达4.5亿美元的长期贷款协议，款项将用于发展车船用加气站业务。
**星岛日报**
--TCL多媒体 首席执行官郝义表示，去年国家取消节能补贴后对集团的库存及销售带来一定压力，但相信明年彩电市场将会回暖。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/林高丽)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12