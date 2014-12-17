《香港报摘》--其他报摘重要消息12月17日

**东方日报**

--瑞银预期，明年奶价跌幅更会较市场预期大，因而大幅下调现代牧业 以及蒙牛乳业 的目标价。

**明报**

--亚洲最大的综合殡葬服务供应商富贵生命 的董事经理兼首席执行员邝汉光表示，计划未来进军中国内地，希望与大型保险公司合作，计划藉其网点及代理争取市场份额，期望先主打内地一、二线城市。

--渣打预料明年中港两地仍较难有A股轮证发行，主因是内地市场在融资融券发展仍未成熟，而内地股民对轮证仍抗拒。

**文汇报**

--中国燃气 与亚洲开发银行签署一项最多可达4.5亿美元的长期贷款协议，款项将用于发展车船用加气站业务。

**星岛日报**

--TCL多媒体 首席执行官郝义表示，去年国家取消节能补贴后对集团的库存及销售带来一定压力，但相信明年彩电市场将会回暖。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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