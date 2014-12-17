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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 09:09 BJT

《香港报摘》--信报12月17日

**头版头条**

--政府昨天公布未来10年长远房屋策略，把原47万个房屋供应目标修订为48万个，新增1万个预定兴建居屋单位。

**其他**

--佳兆业 公布，由于主要股东增持，公众持股量自今年3月底开始已不足25%，目前仍在接触股权投资者，以配售新股或建议主要股东减持股份。

--功能保健茶供应商碧生源 公布，已就收购医疗企业北京普祥全部股权订立不具法律约束力的投资意向书，代价约为6.2亿港元。

--网易财经引述广东惠州公安新闻科负责人表示，雷士照明 前主席兼创办人吴长江因涉嫌挪用资金而被惠州市公安局刑事拘留，若查明属实，案件将移交检察机关处理。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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