《香港报摘》--信报12月17日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
**头版头条**
--政府昨天公布未来10年长远房屋策略，把原47万个房屋供应目标修订为48万个，新增1万个预定兴建居屋单位。
**其他**
--佳兆业 公布，由于主要股东增持，公众持股量自今年3月底开始已不足25%，目前仍在接触股权投资者，以配售新股或建议主要股东减持股份。
--功能保健茶供应商碧生源 公布，已就收购医疗企业北京普祥全部股权订立不具法律约束力的投资意向书，代价约为6.2亿港元。
--网易财经引述广东惠州公安新闻科负责人表示，雷士照明 前主席兼创办人吴长江因涉嫌挪用资金而被惠州市公安局刑事拘留，若查明属实，案件将移交检察机关处理。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/林高丽)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12