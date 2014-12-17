《香港报摘》--经济日报12月17日

**头版头条**

--油价大跌，俄罗斯股滙暴泻，风险资产涌进传统避险工具如美债、黄金及日圆。港股成为环球投资者的“提款机”，过去4日累计下跌逾800点。

**其他**

--奇虎360 拟斥资4.09亿美元收购酷派 旗下Coolpad E-Commerce的45%股权，预期将可在互联网智能手机领域提供创新产品及服务。

--人民币滙价由年初至今贬值逾2%，滙丰称，同期点心债的平均孳息率逾4厘，可弥补滙价下跌影响，并预计明年点心债的平均孳息率仍会上升20-30点子，达4.6-4.7厘。

--交银香港将6个月人民币定存息率上调0.05厘，最高至3.83厘；9个月则加0.04厘，至3.8厘，继续保持全港最高水平。

--豪特保健 大股东与其他人士将以每股2.09港元出售共56%股权予物流公司腾邦集团，作价较停牌前有9%溢价。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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