《香港报摘》--经济日报12月17日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
**头版头条**
--油价大跌，俄罗斯股滙暴泻，风险资产涌进传统避险工具如美债、黄金及日圆。港股成为环球投资者的“提款机”，过去4日累计下跌逾800点。
**其他**
--奇虎360 拟斥资4.09亿美元收购酷派 旗下Coolpad E-Commerce的45%股权，预期将可在互联网智能手机领域提供创新产品及服务。
--人民币滙价由年初至今贬值逾2%，滙丰称，同期点心债的平均孳息率逾4厘，可弥补滙价下跌影响，并预计明年点心债的平均孳息率仍会上升20-30点子，达4.6-4.7厘。
--交银香港将6个月人民币定存息率上调0.05厘，最高至3.83厘；9个月则加0.04厘，至3.8厘，继续保持全港最高水平。
--豪特保健 大股东与其他人士将以每股2.09港元出售共56%股权予物流公司腾邦集团，作价较停牌前有9%溢价。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；审校 雷美珍/林高丽)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12