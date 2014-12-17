港报财经评论：金融股翻炒，A股有得升--经济日报12月17日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
金融股翻炒，A股有得升/林瑞芬
恒指昨回1.5%至22,670，但A股市场中的中资金融股已回升；国指相对强，恒指淡势暂不算太惊吓！大市成交昨报912亿港元。不过，外围风声鹤唳，油价急挫，新兴市场货币值大波动，美股仍在等候联储局的议息结果，止跌势未确定。港股未言解忧，被汇丰 、中移动 及腾讯 跌1.3%至3.5%不等拖低了；国指为中资金融股支持下相对强势，昨只微跌0.7%至11136；但上证回升2.3%，重上3,000点，收报3,021，沪深股市交投额报7,929亿人民币。汇丰中国最新报12月制造业PMI初值为49.5，预期49.8，为7个月来首次低于50的枯荣线。其中，新定单指数降至49.6，为八个月低点。
而中国社科院本周发布的2015年经济蓝皮书预测，2015年经济增速为7%左右，可见经济仍然不似有强推动力。在国际油价连番急挫下，货币政策有条件放松一点，仍然有望央妈出手降息或降准，以维稳经济。内银股A股经周一回吐后，昨已普通回升，建行、招行、光大银行及信行涨4.3%至6.4%不等，市场仍憧憬央妈出手或降准。事实上，内银股上周触高位后回吐，属有限度回吐。认为民生银行值博，该A股近周回吐成交缩而高企20天平均线7.73人民币楼上，显见强势，以7.73人民币止蚀，上望回试9.5人民币高位的趋势强烈，昨收8.61人民币。H股而言，8港元为中期支持力强，守稳上望10港元以上，昨收8.85人民币。论走势，招行A股也见强势，上周高见14.96人民币后回落，当其他如中行及工行回近20天线才止跌下，招行高企20天线12.55人民币楼上，连13人民币都未失过守，可见其强势，短期随大市回升，再抽升试15人民币的机会高；若上破之，中期目标顺延至18人民币，昨收14.2人民币，值得留意。
内银股回升，券商股仍然升不停，内险股昨亦急速弹升，尤其A股，平保、新华保险、国寿等涨7.5%至10%，三头马车推动，中资金融股齐发，上证指数周一避过上周五美股急挫所累后，昨更回升。早前亦重点分析过国寿的中期投资价值，建议逢低收集。上证守2,800，反覆升势至明年，挑战3,500之趋势仍然强烈。(B05)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12