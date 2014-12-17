港报财经评论：金融股翻炒，A股有得升--经济日报12月17日

恒指昨回1.5%至22,670，但A股市场中的中资金融股已回升；国指相对强，恒指淡势暂不算太惊吓！大市成交昨报912亿港元。不过，外围风声鹤唳，油价急挫，新兴市场货币值大波动，美股仍在等候联储局的议息结果，止跌势未确定。港股未言解忧，被汇丰 、中移动 及腾讯 跌1.3%至3.5%不等拖低了；国指为中资金融股支持下相对强势，昨只微跌0.7%至11136；但上证回升2.3%，重上3,000点，收报3,021，沪深股市交投额报7,929亿人民币。汇丰中国最新报12月制造业PMI初值为49.5，预期49.8，为7个月来首次低于50的枯荣线。其中，新定单指数降至49.6，为八个月低点。

而中国社科院本周发布的2015年经济蓝皮书预测，2015年经济增速为7%左右，可见经济仍然不似有强推动力。在国际油价连番急挫下，货币政策有条件放松一点，仍然有望央妈出手降息或降准，以维稳经济。内银股A股经周一回吐后，昨已普通回升，建行、招行、光大银行及信行涨4.3%至6.4%不等，市场仍憧憬央妈出手或降准。事实上，内银股上周触高位后回吐，属有限度回吐。认为民生银行值博，该A股近周回吐成交缩而高企20天平均线7.73人民币楼上，显见强势，以7.73人民币止蚀，上望回试9.5人民币高位的趋势强烈，昨收8.61人民币。H股而言，8港元为中期支持力强，守稳上望10港元以上，昨收8.85人民币。论走势，招行A股也见强势，上周高见14.96人民币后回落，当其他如中行及工行回近20天线才止跌下，招行高企20天线12.55人民币楼上，连13人民币都未失过守，可见其强势，短期随大市回升，再抽升试15人民币的机会高；若上破之，中期目标顺延至18人民币，昨收14.2人民币，值得留意。