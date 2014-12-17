港报财经评论：新兴股汇齐挫，环球央行势更鸽--信报12月17日

新兴股汇齐挫，环球央行势更鸽/习广思

俄罗斯卢布一夜间大贬13%，美元兑卢布一度突破64，触动俄罗斯金融体系稳定，数小时后，俄罗斯央行宣布把基准利率从10.5%大幅上调650个基点，至17%。当大家以为止得两吓咳，怎料昨晚卢布突然大挫，每美元一度升至80卢布，欧洲股市由升转跌，道指期货大跌逾百点，油价跌近54美元，美国国债及金价飙升，完全是一片恐慌避险景象。市场预期俄央行手上已无牌，终极一招是外汇管制，恐怕国际资金会在其他新兴市场抽资走人，小心是否火烧连环船。

11月4日见报《俄罗斯赖债危机重临》一文曾经提及，1998年俄罗斯国债违约引发一场环球金融风波，最终导致LTCM倒闭，近日事情发展似在历史重演。今时今日，环球央行最坛长利用印银纸减息维稳，本周三联储局议息会议可能比市场预期更“鸽”，本周不妨看定定央行们有何举动。俄央行一周内两度加息，上次是12月11日加息100点子，央行称大幅加息旨在阻止卢布贬值、防控通胀大幅走高风险。上周的加息，央行称是为对抗高企通胀，因此把基准利率从9.5%上调到10.5%，当时是符合市场预期，11月俄罗斯通胀按年上升9.1%，其实际利率不算太过离谱；然而，把利率一下子大幅调高至17%，这令很多行业都吃不消，现在无疑是服毒医病。

交易员称，俄央行是不得不出手干预市场，美元兑卢布突破60卢布关口后，俄央行可能已沽出10亿美元，将汇率短暂地打到60卢布关口，但由60卢布再暴跌10%，至65卢布，则确实令市场恐慌，令汇价崩跌。俄央行今年以来已经斥资800亿美元干预汇市，惟收效甚微。进入12月，俄央行干预市场几近成为日常操作，本月干预市场动用的资金，估计就超过50亿美元。市场消息更指出，俄央行不惜沽金救卢布，当所有可行措施都用得七七八八，大幅加息看来是最后可行的办法，昨晚俄罗斯卢布先升后跌，一度跌至68卢布，看来市场信心需时稳定下来，至少要等油价止跌。油价、俄股、俄汇急跌，引发周一晚新兴市场股汇齐挫，周二印尼盾跌至12,900兑1美元，创16年新低，央行再度入市干预，新兴市场有山雨欲来之势。要比较1998年的金融风暴与当前情况，有若干数据值得参考。(B02)

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不利因素开始浮现，恐触发黑天鹅事件/苏子

这大半年来油价的大幅下挫，让全球投资者清楚看见一个残酷现实，就是不论央行如何向市场注入大量的流动性资金，却仍然阻止不了可能陷入通缩的危机，全球经济复苏的步伐有可能因此出现逆转，而这亦令一些投资者担心，美国目前看似强劲的复苏势头，亦会受到拖累，结果使到美国未必可以在明年提早进入加息周期，美元或会因此遭到庞大平仓沽盘力量的推波助澜，令美汇指数正式结束自今年5月8日的78.91低位开始的单边升市。目前市场上基本上已有了充分心理准备迎接美国即将进入加息周期，市场上绝大部分分析师亦对此继续保持乐观，但近期油价的不寻常暴挫，却叫人担心，市场上可能正有一些并未曝光的不为人注意不利因素开始浮现，却因油价的暴挫成为黑天鹅事件的触发点。

倘若真的出现黑天鹅事件，届时已几可肯定，具避避险功能的资产，例如日圆、瑞郎以至黄金，将有极高机会受惠上升。至于美元虽然亦具备避险功能，但基于今年以来美元已录得不俗的升幅，而且美元上升的背后原因，便是市场炒作美国因经济可以持续好转而有提前加息的条件。但黑天鹅事件的出现，却会完全破坏此利好炒作因素，结果使到基于此利好因素而建立的美元长仓，将会出现较大的平仓沽压，因此限制美元继续上升的动力，而市场大户更可能伺机把美元大幅推低图利，杀那些继续看好美元大方向的投资者一个措手不及。

倘若稍后美元因黑天鹅事件的出现成功掉头重挫；与此同时，黄金却受到避险资金追捧，相信届时金价，特别是兑美元的走势将有可观的升幅；至于美元兑日圆，亦会因为大量日圆看淡的投资者的平仓活动影响，而向下作出极深的调整市。目前金价的重要支持为日线一目均衡图云雾区底部支持（1,187.00美元），而美元兑日圆的重要反弹阻力，则为20天平均线，若不破，策略上宜伺机买入黄金及沽出美元兑日圆，目标分别看1,265╱1,300美元及111╱113日圆区域。(B08)

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