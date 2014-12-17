港报社评：土地从何而来政府并无良方--明报12月17日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
政府调整未来10年房屋供应数量，由原来47万个单位，增加至48万个。供应随着实际需要增加，本来是政府的应有之义，可是由于政府仍未找到足够土地实现已有规划，则政府增加供应会否沦为“笃数”（夸大数字），就成为疑问。
长远房屋策略文件披露土地及房屋开发流程，包括规划工程研究需时约3 年，详细设计研究约3至4年，地盘平整需2至3年，楼宇建设及基础设施建设需时3至4年。就是说，历经和完成开发流程，需时约11至14年。严格而言，现在开始规划土地房屋开发，其实是为了11至14年之后的供应；目前连10年内的土地需求也未能满足，那就更遑论长远的日子了。
梁振英政府面对可用土地的困境，是政府中断了10年土地开发的结果。梁振英和政府即使多努力，亦需较长时间证明政策奏效。不过，现在政府就土地开发以阵地战方式与各方周旋，难有突破，政府应以釜底抽薪的勇气和意志，寻求彻底解决之道。例如，政府以一篮子方式，促成社会就土地开发和供应开展一场大辩论，包括填海、拨出部分郊野公园土地作发展之用、规划几个新市镇发展等。就土地怎样使用，让市民参与决定，以服膺香港的最大利益，改变土地使用成为少数人、特别是环保人士禁脔的现状。长远房屋策略揭示的土地情?甚为严峻，必须以新思维寻求突破，才有望从根本上解决土地与住屋供应问题。(A04)
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路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12