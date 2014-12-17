港报社评：土地从何而来政府并无良方--明报12月17日

政府调整未来10年房屋供应数量，由原来47万个单位，增加至48万个。供应随着实际需要增加，本来是政府的应有之义，可是由于政府仍未找到足够土地实现已有规划，则政府增加供应会否沦为“笃数”（夸大数字），就成为疑问。

长远房屋策略文件披露土地及房屋开发流程，包括规划工程研究需时约3 年，详细设计研究约3至4年，地盘平整需2至3年，楼宇建设及基础设施建设需时3至4年。就是说，历经和完成开发流程，需时约11至14年。严格而言，现在开始规划土地房屋开发，其实是为了11至14年之后的供应；目前连10年内的土地需求也未能满足，那就更遑论长远的日子了。

梁振英政府面对可用土地的困境，是政府中断了10年土地开发的结果。梁振英和政府即使多努力，亦需较长时间证明政策奏效。不过，现在政府就土地开发以阵地战方式与各方周旋，难有突破，政府应以釜底抽薪的勇气和意志，寻求彻底解决之道。例如，政府以一篮子方式，促成社会就土地开发和供应开展一场大辩论，包括填海、拨出部分郊野公园土地作发展之用、规划几个新市镇发展等。就土地怎样使用，让市民参与决定，以服膺香港的最大利益，改变土地使用成为少数人、特别是环保人士禁脔的现状。长远房屋策略揭示的土地情?甚为严峻，必须以新思维寻求突破，才有望从根本上解决土地与住屋供应问题。(A04)

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