港报社评：土地供应“欠债”多，各方配合是关键--文汇报12月17日

政府昨日公布长远房屋策略，将未来10年总房屋供应目标由47万个单位增加至48万个。事实上，香港房屋短缺的症结在于土地供应不足，“欠债”太多，而增加土地供应又阻力重重。社会各方面须配合政府房屋策略，努力合作觅地建屋。否则，建屋目标再高，亦是空中楼阁。

以往多年因房屋供应严重滞后，加上低息环境，私楼楼价持续飙升，脱离香港市民负担能力。公营房屋建设亦面临同样困境，轮候上楼的市民越来越多，居屋更是自2011年才复建，对纾缓供应紧张杯水车薪。整体房屋供应严重不足，归根到底是土地供应跟不上，“没有面粉何来面包”？政府需要加快步伐增加土地供应，大量兴建公私营房屋，不仅要达标更要“超标”，才能满足市民迫切的需求。

事实上，政府已经努力觅地建屋，包括加快旧区重建，加速居屋兴建，在各区“插针式”增建公屋，拓展新界东北计划更是大手笔增加土地供应。但是，在政府千方百计解决沉积多年的房屋问题时，却屡受阻碍。现时不少批评政府建屋缓慢之人，正是阻碍政府拓地之徒。借政争阻延房屋建设，才是罔顾民生民意，损民福祉。

香港其实并不缺地，已发展土地只占总面积约25%。然而，增加土地供应不存在快捷简单的方案，要透过填海、新发展区等多管齐下才能做到。因此，在拓展土地的问题上，社会各界应理性面对，多方配合共进，排除恶意干扰，尽快纾缓以至解决楼宇短缺的问题，让市民安居乐业。(A05)

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