港报社评：依法雪冤办不到，依法治国是空谈--信报12月17日

法律如果不能彰显公义，法庭若然难以实践公正，所谓依法治国只会沦为画饼充饥的空谈，法治社会始终是一个遥不可及的梦想，甚至是幻想。国内冤假错案不但罄竹难书，而且缺乏自我纠正的监察机制，如果国家领导人念念不忘的依法治国，并非纯粹为政治服务的口号，那么法律与法庭必须严肃修正与改革。

内蒙古自治区最近出现一宗骇人听闻的冤案，尽管最终翻案了，但此案没有让人感到沉冤得雪的快意恩仇，反而更加令人沉痛地认识到，富有中国特色的法治仍然处于相当落后的人治水平。

尽管中国内地早于1996年就在修正后的《刑事诉讼法》第12条规定：“未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。”虽然规定中没有出现“推定”或“假定”无罪的规范性表述，但已含有“无罪推定”的精神；而中国宪法第126条亦明确规定，法院依法独立行使审判权、检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。然而在内地现行体制与司法实践中，“无罪推定”和上述宪法原则往往难以真正落实，俨如一纸空文，因为能够影响执法不阿及干预司法独立的因素太多，力量太大了。只是中国如果连“依法治罪”和“依法雪冤”也办不到，实在谈不上真正意义的依法治国。

因此我们认为，国家领导人必须针对种种流弊，既要严肃匡正执法人员屈打成招的陋习，亦须设定公平公正而且有效的上诉机制，法庭更加不应受到有形无形的压力影响，让涉案犯人在一息尚存之时还有翻案的机会，毕竟人命关天，岂容若艾草菅然。一句话，莫让人治戕害法治。(A02)

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