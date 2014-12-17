港报社评：房策原地踏步，香港发展空转--经济日报12月17日

筹备经年的长远房屋策略报告昨公开，惟港府只是一而再地重复觅地建屋难处，却苦无解决良方，市民除忧长远房策目标沦为空中楼阁，更愁此凸显港府无力施政，香港势续空转。

市民期望复期望，长策报告却几乎只是将谘询文件搬字过纸，再次覆述港府觅地建屋之难，如开发新发展区和改划土地遇社会人士抗拒、增建屋又怕人力紧张造价飈升，以至是否收紧公屋富户政策、应否规管劏房等，续停留在检讨阶段。

市民实不禁质疑，社会对上述问题早已清楚明了，亦知关键在于土地供应不足，公众久等的是解决方案。惟港府虽耗费大量时间、人力物力拟定长策报告，只续重复众所周知的老问题，对如何化解却续束手无策，叫公众如何满意？

正视问题重要，拿出解决方法更重要，到底是加快移山填海？又或大力开拓新界及离岛未发展土地，建造新市镇？港府有责提出更多实际对策，以挽回市民对港府房策的信心，相信港府有助民安居之心，更有能力、魄力解决住屋问题。

令市民更愁的是，此恐是港府无力管治的一大写照。今届政府强调房策是重中之重，施政成效亦不过如此，正反映港府政治能量低迷，无论房策以至其他政治经济民生政策，均未能团结社会、平衡不同利益、与公众共谋出路，只能在纷纷扰扰下蹉跎岁月，香港发展续陷空转。

此不但是港府问题，更是香港的问题。若市民仍紧抱各家自扫门前雪的心态，对觅地建屋以至其他议题，只顾自己利益、寸步不让拒绝妥协，那香港发展势续停滞不前，港人势沦最大输家。(A12)

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