港报社评：房策原地踏步，香港发展空转--经济日报12月17日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
筹备经年的长远房屋策略报告昨公开，惟港府只是一而再地重复觅地建屋难处，却苦无解决良方，市民除忧长远房策目标沦为空中楼阁，更愁此凸显港府无力施政，香港势续空转。
市民期望复期望，长策报告却几乎只是将谘询文件搬字过纸，再次覆述港府觅地建屋之难，如开发新发展区和改划土地遇社会人士抗拒、增建屋又怕人力紧张造价飈升，以至是否收紧公屋富户政策、应否规管劏房等，续停留在检讨阶段。
市民实不禁质疑，社会对上述问题早已清楚明了，亦知关键在于土地供应不足，公众久等的是解决方案。惟港府虽耗费大量时间、人力物力拟定长策报告，只续重复众所周知的老问题，对如何化解却续束手无策，叫公众如何满意？
正视问题重要，拿出解决方法更重要，到底是加快移山填海？又或大力开拓新界及离岛未发展土地，建造新市镇？港府有责提出更多实际对策，以挽回市民对港府房策的信心，相信港府有助民安居之心，更有能力、魄力解决住屋问题。
令市民更愁的是，此恐是港府无力管治的一大写照。今届政府强调房策是重中之重，施政成效亦不过如此，正反映港府政治能量低迷，无论房策以至其他政治经济民生政策，均未能团结社会、平衡不同利益、与公众共谋出路，只能在纷纷扰扰下蹉跎岁月，香港发展续陷空转。
此不但是港府问题，更是香港的问题。若市民仍紧抱各家自扫门前雪的心态，对觅地建屋以至其他议题，只顾自己利益、寸步不让拒绝妥协，那香港发展势续停滞不前，港人势沦最大输家。(A12)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12