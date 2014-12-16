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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 12:07 BJT

印度金融市场：卢比兑美元触及13个月低位，因忧心全球经济情况

路透孟买12月16日 - 印度卢比兑美元周二跌至13个月来最低，因俄罗斯大幅升息引发对全球经济的担忧后，该区域市场挫跌，且当前印度贸易逆差已经正在扩大当中。

油价下跌和欠佳的中国制造业数据周二打击亚洲股市，而卢布兑美元在俄罗斯央行大幅升息后跳涨。俄罗斯央行升息旨在阻止卢布的跌势。

周一公布的数据显示，印度11月贸易逆差扩大至18个月高位。

0345GMT时，印度卢比兑美元 报63.45/46，稍早一度低见63.46，为2013年11月13日以来最低；周一收报62.94/95。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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