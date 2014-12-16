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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 11:50 BJT

香港个股：天能动力明年向浙江电动汽车公司康迪供应锂离子电池

路透香港12月16日 - 中国动力电池生产商--天能动力国际有限公司 称，明年将向浙江电动汽车公司康迪供应锂离子电池，年度合同金额不低于2.6亿元人民币。

公告称，天能动力与浙江康迪车业签订2015年度锂电池购销合同，双方商定将在电动汽车推广应用及商业模式等进行广泛的合作，康迪承诺在2015年向天能子公司天能能源科技采购总价值不低于2.6亿元的锂离子动力电池。

康迪车业为于纳斯达克上市的康迪科技 旗下企业，是目前 中国获得政府资质认可的最大纯电动汽车生产厂家之一，产品主要为服务同城公共交通的电动汽车，利用杭州市场的成熟运作经验，推广应用，使其成为电动汽车细分市场的领军者。

去年，康迪车业与中国民营汽车生产商吉利汽车 组建一家各占一半股权的合资公司，以发展较小型短程电动汽车分类市场。

香港时间11:39，天能动力跌2.2%，报2.22港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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