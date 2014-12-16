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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 12:08 BJT

香港新股：万达商业IPO以接近上限定价，筹资288亿港元--IFR

路透香港12月16日 - 汤森路透旗下IFR周二报导，中国地产开发商--大连万达商业地产股份有限公司香港首次公开发 （IPO）招股价定于每股48港元，接近区间上限，集资288亿港元（37亿美元）。

IFR引述熟悉计划的消息人士报导，承销团建议万达商业IPO定价每股48港元，但仍须公司作最后拍板。万达商业是次发行6亿股新H股，原来的招股价区间为为每股41.8-49.6港元。

万达商业暂未对电邮查询作出回应。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 黄凯)
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