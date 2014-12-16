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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 12:29 BJT

修正-突发事件：澳洲外交和贸易部大楼疏散，因发现可疑包裹--警方

(标题补充“澳洲”，明确事件发生地点)

路透悉尼12月16日 - 澳洲警方称，位于首都坎培拉的该国外交事务和贸易部周二进行疏散，因此前在大楼餐厅中发现一个可疑包裹。

尚无法获得其他信息。

澳洲目前处于高度戒备状态。澳洲警察周二稍早冲进悉尼咖啡馆，解救被劫持的数名人质，结束了这场持续16小时的劫持事件。这起事件造成三人死亡，其中包括一名持枪劫持者。 (完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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