路透调查：台湾央行料连14季维持利率不变，油价大跌通膨更无虑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 全数分析师预估周四央行将连14季维持利率不变
* 油价大跌令通膨更无疑虑
路透台北12月16日 - 路透调查显示，台湾央行周四(18日)预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更加无虑。
路透周一访谈13家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持利率不变。
凯基投顾分析师蔡耀德说，〞现在大家对央行货币政策更偏向鸽派保守了，尤其是美国是不是会在明年中旬升息疑虑又增加了。〞
他表示，国际油价近期大跌，引发美国能源开采厂商的违约倒帐风险增加，这由美国高收益债的利率不跌反升可以印证。这增加了美国联邦储备理事会可能要因应此金融危机的风险，为美国是否在明年中旬加息增添变数。
此外，他并认为，台湾明年通膨更低，也令台湾央行在双率的操控上，以汇价偏弱，利率持稳的方式进行。
原油市场周一续挫，此前石油输出国组织(OPEC)再度表示不会减产，尽管市场担心供应过剩，且以为阿联酋官员反对召开OPEC紧急会议以支撑油价。
台湾官方11月底曾预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。
以下为13家金融机构对台湾央行利率决策预估：
金融机构 重贴现率(%)
4CAST 1.875
澳新银行 1.875
群益投顾 1.875
国泰金控 1.875
中国信托金控 1.875
日盛投顾 1.875
凯基投顾 1.875
元富投顾 1.875
兆丰投顾 1.875
永丰金控 1.875
大众银行 1.875
台新投顾 1.875
元大投顾 1.875
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中 值 1.875
台湾央行利率利率预估请见
台湾经济成长预估请见 (记者 李可柔/高洁如; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申