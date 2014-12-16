版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 12:12 BJT

路透调查：台湾央行料连14季维持利率不变，油价大跌通膨更无虑

* 全数分析师预估周四央行将连14季维持利率不变

* 油价大跌令通膨更无疑虑

路透台北12月16日 - 路透调查显示，台湾央行周四(18日)预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更加无虑。

路透周一访谈13家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持利率不变。

凯基投顾分析师蔡耀德说，〞现在大家对央行货币政策更偏向鸽派保守了，尤其是美国是不是会在明年中旬升息疑虑又增加了。〞

他表示，国际油价近期大跌，引发美国能源开采厂商的违约倒帐风险增加，这由美国高收益债的利率不跌反升可以印证。这增加了美国联邦储备理事会可能要因应此金融危机的风险，为美国是否在明年中旬加息增添变数。

此外，他并认为，台湾明年通膨更低，也令台湾央行在双率的操控上，以汇价偏弱，利率持稳的方式进行。

原油市场周一续挫，此前石油输出国组织(OPEC)再度表示不会减产，尽管市场担心供应过剩，且以为阿联酋官员反对召开OPEC紧急会议以支撑油价。

台湾官方11月底曾预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。

以下为13家金融机构对台湾央行利率决策预估：

金融机构 重贴现率(%)

4CAST 1.875

澳新银行 1.875

群益投顾 1.875

国泰金控 1.875

中国信托金控 1.875

日盛投顾 1.875

凯基投顾 1.875

元富投顾 1.875

兆丰投顾 1.875

永丰金控 1.875

大众银行 1.875

台新投顾 1.875

元大投顾 1.875

------------------------------------------

中 值 1.875

台湾央行利率利率预估请见

台湾经济成长预估请见 (记者 李可柔/高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐