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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 12:21 BJT

更新版 1-国际油市：阿联酋称OPEC不必召开紧急会议，应让市场自行修复

Mazroui周一作出此番评论后，全球油价扩大跌幅，布兰特原油期货 逼近每桶60美元，交易商试探OPEC在面临2008年以来最大市场跌势时不削减产量的决心。

Mazroui对记者称，他乐观认为油价将在对于生产商和消费者而言公平的价值企稳。

“这只是时间问题，”Mazroui称，“没有人预计到油价会有这么大的下跌，但是不幸的是我们无法修补，因为这是市场的正确的决议...”

OPEC在11月的会议上决定不减产，Mazroui称该组织会坚持这一政策。

“我们都不好过，因为我们都不喜欢现在的价格。”他说，还补充称，OPEC不会瞄准特定的油价，也不会在没有其他主要产油国相助的情况下干预市场。

“修正市场是每个人的责任，”Mazroui谈到，“有人在过度向市场供货的时候，我们不能减产，我们也不能价格一跌就减产。”(完)
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