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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 12:16 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元承压，因中国经济疑虑及日圆上扬

日圆上涨也令澳元承压。澳元兑日圆跌至七周低点96.65，三周来累计下滑逾6%。

澳洲央行公布的12月会议记录显示，央行认为澳元仍需进一步下跌，以支撑受到资源价格下跌打压的经济。央行本月初决定维持利率于记录低位。

近期令人失望的本土经济数据促使金融市场预期澳洲央行将进一步降息至2.25%，不过一些分析师持不同看法。

St George Bank资深分析师Janu Chan说：“澳洲经济依然陷在低迷状态...不过我们认为经济不会恶化到需要央行再度降息的地步。”

新西兰元兑美元 报0.7735，接近盘初触及的日内低点0.7723。

若今日稍后公布的招标结果显示全球奶制品价格继续下滑，那么新西兰元将面临进一步的压力。(完)

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