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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 12:21 BJT

《全球汇市》油价挫跌打击风险人气后日圆走强；卢布大幅反弹

但澳元仍勉力反弹回0.8227美元，自纽约尾盘上升0.2%。这或许说明空仓过多。

多数投资者保持谨慎，也是由于美联储将讨论是否修改政策声明措辞，以表明其向着明年升息更近一步。

虽然油价下挫令人更加预期，美联储可能避免作出任何可能让紧张不安的市场益发动荡的措辞调整，但部分人士认为联储正缓步迈向近10年来的首次加息。

“我认为美联储将放弃会在相当长时期内维持低利率的措辞。考虑到近期的市场动荡，我想我们需要对联储决定对新兴市场和大宗商品市场的冲击提高警惕，”一名日资银行交易员表示。

欧元兑美元 基本持平于1.2445美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2457 1.2436 +0.17 -9.37 1.3745

美元/日圆 117.39 117.80 -0.35 +11.48 105.30

欧元/日圆 146.23 146.50 -0.18 +1.04 144.73

美元/瑞郎 0.9639 0.9656 -0.18 +7.96 0.8928

英镑/美元 1.5651 1.5637 +0.09 -5.47 1.6556

美元/加元 1.1637 1.1670 -0.28 +9.58 1.0620

澳元/美元 0.8232 0.8208 +0.29 -7.64 0.8913

新西兰元/美元 0.7752 0.7743 +0.12 -5.53 0.8206

澳元/日圆 96.640 96.690 -0.05 +2.97 93.850

新西兰元/日圆 91.000 91.210 -0.23 +5.31 86.410

英镑/日圆 183.73 184.20 -0.26 +5.39 174.33

澳元/新西兰元 1.0618 1.0594 +0.23 -2.12 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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