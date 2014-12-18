重温稿-路透调查：台湾央行料连14季维持利率不变，油价大跌通膨更无虑

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 全数分析师预估周四央行将连14季维持利率不变
* 油价大跌令通膨更无疑虑
路透台北12月16日 - 路透调查显示，台湾央行周四(18日)预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更加无虑。
路透周一访谈13家金融机构分析师，全数预估本次的理监事会议中，央行将维持利率不变。
凯基投顾分析师蔡耀德说，〞现在大家对央行货币政策更偏向鸽派保守了，尤其是美国是不是会在明年中旬升息疑虑又增加了。〞
他表示，国际油价近期大跌，引发美国能源开采厂商的违约倒帐风险增加，这由美国高收益债的利率不跌反升可以印证。这增加了美国联邦储备理事会可能要因应此金融危机的风险，为美国是否在明年中旬加息增添变数。
此外，他并认为，台湾明年通膨更低，也令台湾央行在双率的操控上，以汇价偏弱，利率持稳的方式进行。
原油市场周一续挫，此前石油输出国组织(OPEC)再度表示不会减产，尽管市场担心供应过剩，且以为阿联酋官员反对召开OPEC紧急会议以支撑油价。
台湾官方11月底曾预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。
以下为13家金融机构对台湾央行利率决策预估：
金融机构 重贴现率(%)
4CAST 1.875
澳新银行 1.875
群益投顾 1.875
国泰金控 1.875
中国信托金控 1.875
日盛投顾 1.875
凯基投顾 1.875
元富投顾 1.875
兆丰投顾 1.875
永丰金控 1.875
大众银行 1.875
台新投顾 1.875
元大投顾 1.875
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中 值 1.875
台湾央行利率利率预估请见
台湾经济成长预估请见 (记者 李可柔/高洁如; 审校 张喜良)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。