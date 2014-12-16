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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 12:19 BJT

中国货币市场：开盘价引导回购利率窄幅波动，公开市场零操作无助资金紧势

路透上海12月16日 - 中国银行间市场周二主要质押式回购利率 窄幅波动。交易员表示，年末临近，新股IPO启动在即，同时月度缴税对资金面扰动增强，而央行公开市场则继续不作为，致场内大行虽稳定供给，但在需求有增无减的情况下，流动性进一步吃紧。

他们并指出，央行迟迟未出手相助，此前MLF(中期借贷便利)亦尚未听到相关续作消息，虽然周四国库现金投放驰援资金面，但料对缓解短期机构资金疑虑助益有限。

“非常紧啊，各期限都不好借，国开等大行供给都有，但是需求太多了。”上海一银行交易员称，“主要是IPO赶上缴税和年底了”。

他谈到，“被指导”的开盘价已经失真，且今天央行公开市场逆回购仍旧没有出手，市场多少有点失望，但是考虑到周四还将有国库现金定存投放，或许央行还是想再观察一下，不想太高调。

央行公开市场周二维持“缄默”,连续第六次未进行任何操作。虽然最新经济和金融数据都不佳，实体经济需求低迷，外汇占款低位增长，基础货币投放有限，均呼唤进一步宽松政策的出台，但央行继续展现谨慎态度，逆回购未见出山。

最新一批A股首次公开发行（IPO）的12家公司本周起开始密集招股，网上申购日集中于12月18日-23日。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）

中央国库现金管理操作室周一公告，财政部和央行将于周四(18日)进行今年第12期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月(91天)。

“国库现金才600亿啊，市场(资金)缺口远不止这么多，央行要么逆回购，要么定向，不然日子真不好过！”上海另一银行交易员称，定向可能是续作此前到期的MLF，或者SLO操作等都不能排除。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6330 2.6488 -1.58

七天 3.4765 3.5250 -4.85

14天 4.2001 4.1907 +0.94

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1550 0.9800 +217.50

七天 7.2500 5.2300 +202.00

14天 7.6100 7.0200 +59.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8800 2.8500 +3.00

七天 3.6700 3.5500 +12.00

14天 5.5000 4.4500 +105.00

Shibor

其中:隔夜 2.6680 2.6540 +1.40

七天 3.6360 3.6050 +3.10

三个月 4.5652 4.4200 +14.52

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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