中国货币市场：开盘价引导回购利率窄幅波动，公开市场零操作无助资金紧势

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月16日 - 中国银行间市场周二主要质押式回购利率 窄幅波动。交易员表示，年末临近，新股IPO启动在即，同时月度缴税对资金面扰动增强，而央行公开市场则继续不作为，致场内大行虽稳定供给，但在需求有增无减的情况下，流动性进一步吃紧。
他们并指出，央行迟迟未出手相助，此前MLF(中期借贷便利)亦尚未听到相关续作消息，虽然周四国库现金投放驰援资金面，但料对缓解短期机构资金疑虑助益有限。
“非常紧啊，各期限都不好借，国开等大行供给都有，但是需求太多了。”上海一银行交易员称，“主要是IPO赶上缴税和年底了”。
他谈到，“被指导”的开盘价已经失真，且今天央行公开市场逆回购仍旧没有出手，市场多少有点失望，但是考虑到周四还将有国库现金定存投放，或许央行还是想再观察一下，不想太高调。
央行公开市场周二维持“缄默”,连续第六次未进行任何操作。虽然最新经济和金融数据都不佳，实体经济需求低迷，外汇占款低位增长，基础货币投放有限，均呼唤进一步宽松政策的出台，但央行继续展现谨慎态度，逆回购未见出山。
最新一批A股首次公开发行（IPO）的12家公司本周起开始密集招股，网上申购日集中于12月18日-23日。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）
中央国库现金管理操作室周一公告，财政部和央行将于周四(18日)进行今年第12期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月(91天)。
“国库现金才600亿啊，市场(资金)缺口远不止这么多，央行要么逆回购，要么定向，不然日子真不好过！”上海另一银行交易员称，定向可能是续作此前到期的MLF，或者SLO操作等都不能排除。
三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6330 2.6488 -1.58
七天 3.4765 3.5250 -4.85
14天 4.2001 4.1907 +0.94
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1550 0.9800 +217.50
七天 7.2500 5.2300 +202.00
14天 7.6100 7.0200 +59.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8800 2.8500 +3.00
七天 3.6700 3.5500 +12.00
14天 5.5000 4.4500 +105.00
Shibor
其中:隔夜 2.6680 2.6540 +1.40
七天 3.6360 3.6050 +3.10
三个月 4.5652 4.4200 +14.52
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申