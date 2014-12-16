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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 12:33 BJT

香港个股：东亚银行计划以约60亿港元收购安信信贷的按揭贷款组合

路透香港12月16日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周二称，计划收购渣打 旗下安信信贷的按揭贷款组合，作价估计约60亿港元。

据公告，东亚银行只收购安信信贷的按揭贷款组合，安信信贷的股权则由Prime Credit Holdings Limited进行收购，买家最终拥有人包括香港中旅金融控股和Pepper Australia。

据路透稍早引述消息人士称，澳洲Pepper等收购安信信贷全部股份的交易规模预计在6-7亿美元。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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