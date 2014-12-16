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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 12:34 BJT

中国汇市：人民币早盘随中间价走低，经济数据不佳降低结汇意愿

* 人民币早盘随中间价走弱

* 经济数据不佳，结汇意愿明显偏低

* 短期续贬空间有限

路透北京12月16日 - 中国人民币兑美元 周二早盘随中间价走低。最新公布的汇丰中国制造业PMI初值跌破荣枯分界线，而昨日国际油价续跌令卢布录得1998年来最大单日跌幅，均令市场整体情绪趋于谨慎。

交易员称，人民币汇率对外围市场动荡的反应并不剧烈，但近期中国经济数据不佳，市场结汇意愿明显偏低，即使新公布的11月外商直接投资（FDI）数据增逾两成，能转化为结汇的数额却有待观察，预计不会给人民币带来多少升值压力。

“最近市场参与的都比较少，价差一如既往地宽，流动性一直都很差。”一股份行交易主管表示，人民币在6.20元的支撑较强，预计到年底都不太容易跌破。

他并预计，短期人民币或在6.19元附近上下波动，续贬空间有限，在6.17-19区间震荡的可能性更大些。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.1954元，上日收报6.1912元。今日人民币兑美元中间价 为6.1182元，上日中间价为6.1152元。

中国商务部周二公布，11月实际使用外资(FDI)103.6亿美元，同比上升22.2%。1-11月实际使用外资1,062.4亿美元，同比增长0.7%。

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。

全球汇市方面，日圆兑美元周二触及两周新高，因投资者规避高风险资产，而在俄罗斯央行升息以阻止卢布崩盘之后，卢布实现反弹，该货币是油价下挫的主要受害者。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3120/50，上日尾盘为6.306。

北京时间11:51，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1983/03元，上一交易日尾盘报6.1987元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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