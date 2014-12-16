《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国供销集团 30 10 6 12/17簿记建档 工商银行 AAA 12/18 12/19
北京银行 ======================================================================================= 国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --
民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *财通证券 18 4.5 42天 12/19招标 中信银行 AA+ 12/22 12/23
(最高发行余额) ======================================================================================= *东吴证券 31 10 3 12/19招标 浦发银行 AA+ 12/22 12/23 (最高发行余额) ======================================================================================= *西部证券 23 5 3 12/19招标 浦发银行 AA 12/22 12/23 (最高发行余额) ======================================================================================= *金红叶纸业 15 7 12 12/19簿记建档 建设银行 AA 12/22 12/23 集团 中信银行 ======================================================================================= *陕西煤业化工 30 30 12 12/19簿记建档 招商银行 AAA 12/22 12/23 集团 建设银行 ======================================================================================= 中原证券 17 9 3 12/17招标 中信银行 AA+ 12/18 12/19
(最高发行余额) ======================================================================================= 申银万国证券 78 22 3 12/17招标 农业银行 AAA 12/18 12/19
(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 国电大渡河 10 2 12 12/18簿记建档 农业银行 AAA 12/18 12/19 流域水电开发 中国银行 ======================================================================================= 科达洁能 8 3 12 12/18簿记建档 农业银行 AA 12/19 12/22 ======================================================================================= 东兴证券 28 10 3 12/18招标 邮储银行 AA+ 12/19 12/22
(最高发行余额) 哈尔滨银行等 ======================================================================================= 鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 电力冶金股份 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *江西铁路投资 7 7 3 12/23簿记建档 兴业银行 AA+ 12/24 12/25 集团 ======================================================================================= *江西铁路投资 11 11 3 12/23簿记建档 中国银行 AA+ 12/24 12/25 集团 建设银行 ======================================================================================= 中国铝业公司 50 50 永续中票 12/18簿记建档 华泰证券 AAA 12/22 12/23
(每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) 中信银行 ======================================================================================= 阳城县阳泰 10 5 3 12/18簿记建档 国泰君安证券 AA 12/22 12/23 集团实业 ======================================================================================= 中国交建 100 50 永续中票 12/18簿记建档 工商银行 AAA 12/19 12/22 (每五年重置一次利率，若不赎回再加300基点) 建设银行 ======================================================================================= 中国航空技术 50 50 永续中票 12/19簿记建档 农业银行 AAA 12/23 12/24 国际控股 (每5年重置一次票面利率) 招商银行
(若不赎回，票面利率在当期基准利率加上初始利差再加上300个基点) ======================================================================================= 中国核工业 11 3 5 12/22簿记建档 渤海银行 AAA 12/23 12/24 建设集团 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 建设投资集团 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- -- =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *北京农业中小 2.4 2.4 3 12/23簿记建档 北京银行 AA+ 12/24 12/25 企业集合票据 (北京首创融资担保公司和北京农业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申