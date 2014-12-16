中国债市动态：PMI数据不佳利好现券，城投发行事件后买盘谨慎

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月16日 - 中国银行间市场周二早盘以利率债为主的现券暖意浮现，国开行两期新债发行结果也明显低于预期，因稍早公布的汇丰12月PMI初值创下七个月最低水平，对债市形成支撑，国债期货主力合约同时放量上行。
不过信用债方面，受近日两期城投债发行中地方政府临时撤销担保事件的影响，机构对该类债心生谨慎。除一级市场步履维艰外，二级买盘也十分稀少。
受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。
上海一银行交易员表示，早盘以利率债为主的现券“收益率都下了，PMI和招标结果都利好。”
他并透露，二级国开债中，除10年左右热点券种外，与今日招标新债期限接近的三年期左右品种收益率降幅更为明显。
剩余期限近三年的国开债140220券最新报价 在4.12%/4.09%，上日尾盘为4.2390%/4.1500%；逾九年的140205券早盘一度探低至4.19%，上日收盘为4.23%。
国家开发银行 上午招标的三年期和七年期固息增发债定位远低于预期。作为年内缴款的最后两期国开债，机构有一定的配置需求，加之承销商冲量等非市场因素存在，致中标收益率偏离预期较多。
至于信用产品，尤其是城投类债券来说，近日风波不断。受债市近期走弱影响，短融、中票和企业债等信用产品频现推迟或取消发行现象。上周四常州天宁区财政局一纸声明，称此前出具的常州天宁城建公司债务纳入政府债务的说明作废，导致该公司债紧急刹车停发。
但更引人关注的是，乌鲁木齐市财政局在其已向该市国资公司出具纳入政府专项债务通知，且该期债已经簿记建档结束后，发布声明撤销上述通知，令市场侧目。该期债原计划于今日缴款，目前尚无最新发行进展。
对此，北京一券商交易员指出，上述事件后，“买盘谨慎，债务风险再度引起市场担忧。”
他并透露，除谨慎心态压制买气外，买卖双方过大的价差，也导致这类券种成交十分清淡。
国泰君安证券研究所最新债市报告认为，不排除因甄别认定地方债程序方面的原因，常州天宁和乌鲁木齐国资两期债出现政府撤销债务承诺函。而受IPO影响，证券交易所流动性将面临短期冲击，加上前期大家对于城投债过于乐观导致收益率过低失去安全边际，城投债可能面临获利了结及抛售的压力。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报95.956元人民币，较上日结算价涨0.232元，或0.24%。上午成交达5,535手，已超过上日全天规模。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申