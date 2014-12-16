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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 12:45 BJT

《汇市简讯》美元/新加坡元承压，下看1.3080

0430GMT
    *  美元/坡元承压，受银行间市场杠杆投机卖盘打压
    *  该货币对失守1.3100支撑位，下一支撑位见1.3080
    *  美元/日圆遭持续抛售以及避险情绪拖累美元/坡元
    *  美元/坡元最新报1.3087-91，迄今为止的波动区间在1.3088-1.31
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    *  新加坡股市海峡时报指数跌2.05%，追随亚股跌势(完)
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