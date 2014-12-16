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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 12:53 BJT

欧洲个股：渣打称已同意出售旗下香港和深圳的消费金融部门

路透香港12月16日 - 渣打银行 周二在一份声明中称，已经同意将旗下香港和深圳的消费金融部门出售给由中旅金融控股、Pepper Australia和York Capital Management Global Advisors牵头的银团。

渣打未公布交易价值，但之前消息人士对路透表示，该交易可能在6-7亿美元之间。

渣打称，该财团已同意，交易完成后将一个住宅抵押贷款组合出售给东亚银行 ，该组合账面价值约为59亿港元(7.61亿美元)。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
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