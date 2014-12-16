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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 13:06 BJT

投行观点：摩根大通首予神州租车“增持”评级，目标价14港元

路透香港12月16日 - 投行摩根大通的报告称，首次将中国最大租车公司--神州租车 纳入其研究范围，投资评级为“增持”，目标价每股14港元，较现水平有29%潜在升幅。

报告指出，中国租车市场处于发展初阶，浸透率只有0.4%，远低于全球平均的2.3%，未来有很大的增长潜力，因此认为神州租车较同业应有些少溢价，而该行给予该股的目标价相当于2016年市盈率21.7倍。

摩根大通预测，神州租车于2014-16年度净利分别为3.96亿元、9.35亿元及12.34亿元人民币；2015及16年的每股盈利增幅分别96%及32%。

神州租车于今年9月在香港IPO（首次公开发售）上市，集资4.67亿美元，招股价为8.5港元。主要股东包括联想控股、美国华平 和美国汽车租赁公司Hertz 。

该股早盘收升0.74%，报10.84港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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