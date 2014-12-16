中美关系：高通反垄断案即将审结，美国不断向中国施压

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月16日 - 美国总统奥巴马在最近的几次会谈中，针对中国利用反垄断政策限制外资企业收取专利使用费一事，不断向中国国家主席习近平施压。这也是中国对美国移动晶片组生产商高通 展开调查的核心内容。
奥巴马劝诫中国勿动用反垄断法来惠及使用外国企业技术的中国公司，这将成为一次重要考验，说明在高通案接近尾声之际，他在这一问题上能发挥多大的影响力。
“美国政府对中国正在使用包括反垄断法的多项机制，来压低外资所有的专利价值，并令使用外国技术的中资企业获益的作法感到关切，”白宫国家安全委员会发言人Patrick Ventrell对路透表示。
“奥巴马总统上个月在北京与习近平主席会面时，直接表达了他对于中国反垄断法实施情况的关切。”
目前已有至少30家外资企业已经受到中国2008年实施的反垄断法的调查，其中就包括高通。一些批评人士称，中国动用反垄断法不公平地针对非国内企业。
中国扩展高速4G网络的努力推动对高科技智能手机的需求，不过高通的业务前景因其受到中国发改委长达13个月的调查而被制约。
两位熟悉情况的消息人士称，奥巴马在会谈中未直接提及高通，但高通案是中国目前正在进行，且涉及美国企业和专利使用费问题的唯一一个重要案件。
该案即将作出裁决，高通可能被迫支付超过10亿美元的罚款，并被要求作出让步，而这些让步可能损及该公司获利丰厚的电话晶片组专利授权业务。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申