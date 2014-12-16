国际油市：压裂法颠覆油市生态，油价下看40美元--经济学家Verleger

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约12月15日 - 知名能源经济学家Philip K. Verleger指出，到明年年底时，国际油价可能低至每桶40美元。Verleger以个人电脑问世，来比喻美国压裂采油技术革命的冲击。
“我们预测低价将延续很长一段时期，因为压裂技术已经改变油气生产，”Verleger在一篇每周客户报告中写道。Verleger在卡加利大学商学院任教，并曾在前美国总统卡特任内担任顾问，他是最早强烈看空油价的分析师之一。
“过去，观察家及分析师将资源生产视为一种开采事业，当低成本的较佳资源逐渐耗尽，成本及价格会随着时间而上升。压裂技术彻底改变了这种情况。压裂技术是一种制造，不是资源开采。”
他根据全球商用石油储量及消耗，而发展出一个未来油价预测模型，这个模型预测油价将稳定下跌，到明年年底时跌至每桶40美元。但Verleger表示，他不会太坚持这个预测值，因为油价已经跌破12月预测值79美元。
布兰特原油期货 周一跌至近60美元，较6月高点几近腰斩。
Verleger指出，布兰特明年平均价格可能在55美元左右，这比路透本月初的月度调查的最低预估值还要低上许多。
Verleger在报告中，以1970年代末期及1980年代初期的计算机行业，比喻今日的全球石油业。
当年IBM 及日立等大型科技企业，大量投资于大型主机电脑，Verleger认为这种大型主机就像是大型油企的“大象级”油田--开发成本往往高达数百亿美元。
事后证明，苹果 推出更小、更便宜的消费性产品，让大型主机电脑遭到淘汰，而苹果电脑就像是颠覆油市的低成本、陆上页岩油井。随着生产效率提高，成本下滑，成本较高的竞争对手便被迫重整，否则就将灭亡。
“即使是艾克森美孚及雪佛龙这些世界上最大最成功的民营企业，也将需要作出重大调整，”他写道。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申