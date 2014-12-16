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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 13:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升幅扩大至逾1%，触及五周高位

路透首尔12月16日 - 韩元兑美元 周二下午上涨逾1%至五周高位，日圆因避险买盘而上涨，令美元受挫，同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍后开始政策会议前，市况谨慎。

0208GMT时，韩元兑美元 报1,087.7，周一收报1,099.1。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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