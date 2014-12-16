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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 13:14 BJT

两岸金融：台湾华南金旗下银行上海分行获大陆核准筹设，年底前将开业

路透台北12月16日 - 台资银行大陆扩点陆续传出好消息，继日前兆丰金控 旗下银行甫接获中国银监会核准筹设宁波分行后，华南金控 周二也表示，昨日接获银监会开业许可，旗下华南银行上海分行预计于12月底前正式开业。

华南银行新闻稿并称，此据点将把营运触角延伸至邻近台商聚集的昆山、苏州等地，未来连结大陆台商最聚集的长三角、海西及珠三角等营运据点，扩大延伸在大陆的营运范畴。

华南银行指出，目前在大中华业务布局已设有深圳分行、宝安支行、上海分行及深圳华南国际租赁公司，而第三家分行福州分行预计于明年上半年度开业。

华南银行上海分行开业后，首年业务范围为提供人民币以外的外币存款、进出口贸易融资、汇兑、贷款等金融服务，未来将依两岸经济合作架构协议(ECFA)规范，逐步开展台资企业及全面性人民币相关业务。

台湾大型金融机构--兆丰金此前表示，旗下的兆丰银行已获中国大陆银监会核准筹建宁波分行。宁波分行是兆丰银行在中国大陆设立的第二家分行，预计明年4月底可望开业营运。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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