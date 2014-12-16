两岸金融：台湾华南金旗下银行上海分行获大陆核准筹设，年底前将开业

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月16日 - 台资银行大陆扩点陆续传出好消息，继日前兆丰金控 旗下银行甫接获中国银监会核准筹设宁波分行后，华南金控 周二也表示，昨日接获银监会开业许可，旗下华南银行上海分行预计于12月底前正式开业。
华南银行新闻稿并称，此据点将把营运触角延伸至邻近台商聚集的昆山、苏州等地，未来连结大陆台商最聚集的长三角、海西及珠三角等营运据点，扩大延伸在大陆的营运范畴。
华南银行指出，目前在大中华业务布局已设有深圳分行、宝安支行、上海分行及深圳华南国际租赁公司，而第三家分行福州分行预计于明年上半年度开业。
华南银行上海分行开业后，首年业务范围为提供人民币以外的外币存款、进出口贸易融资、汇兑、贷款等金融服务，未来将依两岸经济合作架构协议(ECFA)规范，逐步开展台资企业及全面性人民币相关业务。
台湾大型金融机构--兆丰金此前表示，旗下的兆丰银行已获中国大陆银监会核准筹建宁波分行。宁波分行是兆丰银行在中国大陆设立的第二家分行，预计明年4月底可望开业营运。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申