美洲金融：墨西哥目前不计划增加美元拍卖额度--央行总裁

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透墨西哥城12月15日 - 墨西哥央行总裁卡斯腾斯周一表示，该国不计划增加旨在减缓披索跌势的美元拍卖额度，但他补充说，如果披索贬值对通胀造成影响，可能将迫使央行采取应对措施。
受国际原油价格大跌以及美国货币政策的不确定性打压，披索急速下滑，促使墨西哥央行上周拍卖2.0亿美元，以支持本币。
卡斯腾斯称，12月是一个非典型月份，央行目前不打算增加美元拍卖额度，将继续监控拍卖效果直至明年头几周。
“我们必须看看该机制在12月，以及新年伊始的几周效果如何，”卡斯腾斯告诉记者。
不过，他还表示，披索当前的表现可能会对通胀造成影响，从而迫使央行采取行动。
卡斯腾斯并称，冷静看待披索的表现，他认为披索被低估。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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