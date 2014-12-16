美洲金融：墨西哥目前不计划增加美元拍卖额度--央行总裁

路透墨西哥城12月15日 - 墨西哥央行总裁卡斯腾斯周一表示，该国不计划增加旨在减缓披索跌势的美元拍卖额度，但他补充说，如果披索贬值对通胀造成影响，可能将迫使央行采取应对措施。

受国际原油价格大跌以及美国货币政策的不确定性打压，披索急速下滑，促使墨西哥央行上周拍卖2.0亿美元，以支持本币。

卡斯腾斯称，12月是一个非典型月份，央行目前不打算增加美元拍卖额度，将继续监控拍卖效果直至明年头几周。

“我们必须看看该机制在12月，以及新年伊始的几周效果如何，”卡斯腾斯告诉记者。

不过，他还表示，披索当前的表现可能会对通胀造成影响，从而迫使央行采取行动。

卡斯腾斯并称，冷静看待披索的表现，他认为披索被低估。(完)