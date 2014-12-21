重温稿-路透调查：台湾11月外销订单年增率料放缓至8.8%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 预估中值为台湾11月外销订单同比成长8.8%(前月为成长13.4%) * 数据将于12月22日(周一)0800GMT公布 路透台北12月16日 - 路透调查显示，台湾11月外销订单料较上年同 期成长8.8%，增幅远远低于10月。 根据路透调查的11名分析师的预期中值，11月外销订单增幅将较10月 的13.4%放缓。 台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通 常较实际出口领先二至三个月。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。