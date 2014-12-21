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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 07:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾11月外销订单年增率料放缓至8.8%

* 预估中值为台湾11月外销订单同比成长8.8%(前月为成长13.4%)
    * 数据将于12月22日(周一)0800GMT公布

    路透台北12月16日 - 路透调查显示，台湾11月外销订单料较上年同
期成长8.8%，增幅远远低于10月。
    
    根据路透调查的11名分析师的预期中值，11月外销订单增幅将较10月
的13.4%放缓。
    
    台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通
常较实际出口领先二至三个月。(完)
  
 (编译 王颖；审校 王兴亚)
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