版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 13:45 BJT

澳洲股市：收在10个月低位，商品价格挫跌掼压资源股

路透悉尼12月16日 - 澳洲股市周二跌至10个月新低，因商品价格挫跌掼压资源股，同时其他类股则缩减跌幅，因在过去几个月遭到抛售后股价诱人。

S&P/ASX 200指数 收盘跌0.7%或33.78点，至5,152.3点，为2月6日以来最低收位。大盘过去六个交易日均下跌，且较9月2日的高位已挫跌9%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐