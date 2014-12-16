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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 14:04 BJT

日本股市：日经指数收盘下挫2.01%至16,755.32点

路透东京12月16日 - 日本股市日经指数周二 收盘下挫2.01%至16,755.32点，东证股价指数 下滑1.88%至1,353.37点。(完)
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