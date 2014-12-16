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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 14:09 BJT

日本债市：五年期公债收益率触及纪录低点，此前标债买需旺盛

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% -0.5 0.005%

五年期公债 0.045% -2.5 0.070%

10年期公债 0.355% -2.0 0.375%

20年期公债 1.120% -1.0 1.130%

30年期公债 1.375% +0.0 1.375%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.58 +0.20 147.38

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 于春红)
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