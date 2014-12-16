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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 14:35 BJT

更新版 1-日本股市：日经指数收跌至六周半低点，因油价下跌和经济疑虑

路透东京12月16日 - 日本股市日经指数周二收盘跌至六周半低点，
因油价跌势不止，提振了避险资产日圆的需求，对全球经济成长疲弱的担
忧也打压了风险人气。
    
    日经指数 跌2%，收报16,755.32点，为日本央行10月31日意外
放宽政策以来的最低收盘价。
    
    全球疑虑推升日圆至四周高点，也令出口类股承压。尼康 下
滑2.9%，日产汽车 走低2.6%。
    
    东证股价指数 跌1.9%至1,353.37点，33个分项指数全部收跌
。
    
    JPX-日经400指数 也下挫1.9%至12,277.41点。(完)
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