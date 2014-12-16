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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 14:45 BJT

中国金属：11月精炼铜产量连续第四个月创记录新高，因加工费用高

消息人士称，在闲置约五年后，位于辽宁省的一家年产能10万吨的铜冶炼厂于上月投入生产。

数据显示，今年前11个月，精炼铜产量较上年同期增加11.5%至717万吨。

研究机构安泰科(Antaike)资深分析师杨长华表示，11月的产量高于该机构估计的约63万吨，不过这一估计数据同样也是纪录高位。他补充称，安泰科所估计的产量剔除了各省份重复计算的部分。

杨长华称，12月的精炼铜产量应会较上月增加，因炼厂正尽力实现年度生产目标。他预计2014年产量在686万吨。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 戴素萍/朱晓军)
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