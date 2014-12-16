台湾经济：明年经济成长率估略减至3.38%，通膨率估仅0.72%--中研院

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月16日 - 台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周二指出，预估明年台湾的经济成长率为3.38%，较今年3.42%略低；通膨率则由今年预估1.17%，降为明年的0.72%。
中研院指出，明年美国将是带动全球经济成长的引擎，但是台湾仍难免受到中国、东协、日本和欧盟的影响，尤其是中国经济转型，放缓的经济成长会大幅影响进出口贸易；此外，美国QE(量化宽松政策)结束与升息的预期，伴随欧元区及日本的宽松货币政策下，将会提高新兴国家金融体系与汇率的不确定性。
台湾官方11月底曾预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。
台湾民间智库之一--台湾综合经济研究院日前表示，预估台湾明年经济成长率为3.43%，较今年预估的3.36%略高，至于通膨率则下跌至0.85%。
台湾央行本周四将召开第四季全体理监事会议，在经济成长缓和、明年物价又因油价大跌更无疑虑之下，分析师全数认为台湾央行将连续14季维持利率不变。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申