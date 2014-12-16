版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 14:42 BJT

台湾经济：明年经济成长率估略减至3.38%，通膨率估仅0.72%--中研院

路透台北12月16日 - 台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周二指出，预估明年台湾的经济成长率为3.38%，较今年3.42%略低；通膨率则由今年预估1.17%，降为明年的0.72%。

中研院指出，明年美国将是带动全球经济成长的引擎，但是台湾仍难免受到中国、东协、日本和欧盟的影响，尤其是中国经济转型，放缓的经济成长会大幅影响进出口贸易；此外，美国QE(量化宽松政策)结束与升息的预期，伴随欧元区及日本的宽松货币政策下，将会提高新兴国家金融体系与汇率的不确定性。

台湾官方11月底曾预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。

台湾民间智库之一--台湾综合经济研究院日前表示，预估台湾明年经济成长率为3.43%，较今年预估的3.36%略高，至于通膨率则下跌至0.85%。

台湾央行本周四将召开第四季全体理监事会议，在经济成长缓和、明年物价又因油价大跌更无疑虑之下，分析师全数认为台湾央行将连续14季维持利率不变。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐