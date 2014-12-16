台湾债市：10年券殖利率创半个月低位，观望美联储利率决议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 10年殖利率创半个月低位，年底交易商作帐 * 量缩观望美联储会议结论，关注升息时点指引 * 明日10年券103/13区间料在1.56-1.60% 路透台北12月16日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周二收创半个月低位。交易员指出， 美国指标10年期公债殖利率仍在两个月低位附近，且年底交易商有作帐需求，这令103/13殖利率连六日收低。 不过市场观望气氛相当浓厚，103/13与五年券103/15今日成交值合计仅10亿台币。他们认为，美国联邦储 备理事会(FED/美联储)利率会议今日登场，周四又有台湾央行第四季理监事会议，下周二财政部也将公布明年 度发债计画，相关变数厘清前，债市交易量难见回温。 〞美债很强，利率上不去。〞一位银行交易主管说。 但一证券商交易员则称，在美联储利率决策公布前，市场交投一定偏向审慎观望。美联储主席叶伦应该会 在这次会后给予升息时点更多指引，倘若大家普遍预期明年6月就开始升息，那就必须提防债市多头将随时修 正的可能。 此外，交易员也提及，债市流动性的问题，要到23日财政部公布明年度发债计画，有新券展开发行前交易 后，才会有所改善。 〞目前交易商追价谨慎，因为主流券出现流动性问题。〞一证券商交易员说。 他认为，台债因流动性不佳使得殖利率略为偏高，这在下周新券登场后就会修正。 财政部将于23日公布明年发债计画。此前财政部与主要公债交易商召开年度会议，释出会尝试发行额度不 大三年期公债的讯息。 交易员预估，明日五年券103/15殖利率区间料在1.08-1.12%，10年券103/13料在1.56-1.60%。 美国长期公债收益率(殖利率)周一下滑，因油价续挫至五年新低，损及通胀预期，并令长债的吸引力相比 较短期公债更强。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.35 1.1020 1.1020-1.1025 8.00 10 103/13 -0.47 1.5835 1.5830-1.5835 2.00 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/16(二)：德国12月Markit制造业/服务业/综合PMI、欧元区12月Markit制造业/服务业/综合PMI、德国1 2月ZEW经济景气判断指数/现况指数、美国12月Markit制造业PMI、美联储举行两日议息会议； 12/17(三)：欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)、美国11月CPI/第三季经常帐、美联储宣布利率决定 ，主席叶伦举行记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决议； 12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断指数/现况指数/预 期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城联储备制造业指数、欧洲理事会举行 会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)； 12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指数/综合指数、日本 央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨 论。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.5835 5 103/15 1.1020 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申