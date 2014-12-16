台湾债市：10年券殖利率创半个月低位，观望美联储利率决议

* 10年殖利率创半个月低位，年底交易商作帐 * 量缩观望美联储会议结论，关注升息时点指引 * 明日10年券103/13区间料在1.56-1.60% 路透台北12月16日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周二收创半个月低位。交易员指出， 美国指标10年期公债殖利率仍在两个月低位附近，且年底交易商有作帐需求，这令103/13殖利率连六日收低。 不过市场观望气氛相当浓厚，103/13与五年券103/15今日成交值合计仅10亿台币。他们认为，美国联邦储 备理事会(FED/美联储)利率会议今日登场，周四又有台湾央行第四季理监事会议，下周二财政部也将公布明年 度发债计画，相关变数厘清前，债市交易量难见回温。 〞美债很强，利率上不去。〞一位银行交易主管说。 但一证券商交易员则称，在美联储利率决策公布前，市场交投一定偏向审慎观望。美联储主席叶伦应该会 在这次会后给予升息时点更多指引，倘若大家普遍预期明年6月就开始升息，那就必须提防债市多头将随时修 正的可能。 此外，交易员也提及，债市流动性的问题，要到23日财政部公布明年度发债计画，有新券展开发行前交易 后，才会有所改善。 〞目前交易商追价谨慎，因为主流券出现流动性问题。〞一证券商交易员说。 他认为，台债因流动性不佳使得殖利率略为偏高，这在下周新券登场后就会修正。 财政部将于23日公布明年发债计画。此前财政部与主要公债交易商召开年度会议，释出会尝试发行额度不 大三年期公债的讯息。 交易员预估，明日五年券103/15殖利率区间料在1.08-1.12%，10年券103/13料在1.56-1.60%。 美国长期公债收益率(殖利率)周一下滑，因油价续挫至五年新低，损及通胀预期，并令长债的吸引力相比 较短期公债更强。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.35 1.1020 1.1020-1.1025 8.00 10 103/13 -0.47 1.5835 1.5830-1.5835 2.00 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/16(二)：德国12月Markit制造业/服务业/综合PMI、欧元区12月Markit制造业/服务业/综合PMI、德国1 2月ZEW经济景气判断指数/现况指数、美国12月Markit制造业PMI、美联储举行两日议息会议； 12/17(三)：欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)、美国11月CPI/第三季经常帐、美联储宣布利率决定 ，主席叶伦举行记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决议； 12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断指数/现况指数/预 期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城联储备制造业指数、欧洲理事会举行 会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)； 12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指数/综合指数、日本 央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨 论。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.5835 5 103/15 1.1020 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)