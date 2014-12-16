版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 14:51 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：资金流主导亚洲时段交易

0640 GMT
    
    * 澳元/美元升0.19%，美元/日圆跌0.38%，美元/韩元下挫1.13%，美
元/印度卢比走高0.79%
    * 日经指数收低2.01%，上证综指上涨1.49%，美国原油下滑0.57%，1
0年期美债收益率报2.1043%
    * 俄罗斯央行将指标利率从10.5%升至17%，力阻卢布贬值和抑制通胀
风险 
    * 澳洲央行会议记录：澳元需要进一步下跌，通胀前景仍符合预期 
    * 中国12月制造业PMI初值降至49.5，创七个月最低--汇丰 
(完)

          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐