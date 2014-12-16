香港房地产：未来10年房屋供应量增至48万个，惟觅地进展与目标有距离

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月16日 - 香港政府周二称，将未来10年的房屋总供应量由原来的47万个增加至48万个，增加的1万个供应将落在资助出售房屋上，以回应社会需求。政府官员同时指出，目前在准备土地及建屋方面的推展进度，与目标仍有距离。
运输及房屋局局长张炳良今天公布政府《长远房屋策略》报告称，根据更新后的长远房屋策略建议，2015/16年至2024/25年10个财政年度的房屋总供应目标为48万个，较此前的47万个增加1万个，而公私营房屋比例仍维持于6:4。
48万个供应中，29万个为公营房屋（20万个为公屋；9万个为资助出售房屋，主要为居者有其屋），其余19万个为私营房屋。以此计算，未来10年私营房屋的每年供应目标，将由原的1.88万个增至1.9万个。
＂本届政府加快准备土地及兴建房屋，但至今推展与10年目标仍有距离。这要各政府部门共同应对目标，协调优次，集结力量。＂张炳良在记者会上说。
他指出，假设目前已觅得的土地可兴建房屋，2015/16至2024/25这10年间可建的公营房屋数目只有25.4万个，只及目标的87%。至于一手住宅方面，未来三至四年可供应单位数目为7.4万个。
张炳良表示，增加土地供应并无快捷方法，亦不会既增加土地又不对附近地区造成影响，社会各方面应要平衡取舍。至于政府会多管齐下，从短中长期增加土地供应，包括提高密度、适度填海等。
今年以来，香港的住宅楼价累计上升约一成，同时租金亦持续攀升，因此社会上有建议政府应推行租务管制。张炳良重申，政府决定不推行租务管制，是因为从世界各地的经验显示出这政策可能产生其他问题。
若贸然在目前房屋供应偏紧情况下推出租管，反而会减少供应，业主反而会提高租金，其产生的连锁反应难以预计，也可能带来大家不想见到的效果。所以解决租金高昂的措施始终是增加供应。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申