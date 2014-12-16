香港房地产：未来10年房屋供应量增至48万个，惟觅地进展与目标有距离

路透香港12月16日 - 香港政府周二称，将未来10年的房屋总供应量由原来的47万个增加至48万个，增加的1万个供应将落在资助出售房屋上，以回应社会需求。政府官员同时指出，目前在准备土地及建屋方面的推展进度，与目标仍有距离。

运输及房屋局局长张炳良今天公布政府《长远房屋策略》报告称，根据更新后的长远房屋策略建议，2015/16年至2024/25年10个财政年度的房屋总供应目标为48万个，较此前的47万个增加1万个，而公私营房屋比例仍维持于6:4。

48万个供应中，29万个为公营房屋（20万个为公屋；9万个为资助出售房屋，主要为居者有其屋），其余19万个为私营房屋。以此计算，未来10年私营房屋的每年供应目标，将由原的1.88万个增至1.9万个。

＂本届政府加快准备土地及兴建房屋，但至今推展与10年目标仍有距离。这要各政府部门共同应对目标，协调优次，集结力量。＂张炳良在记者会上说。

他指出，假设目前已觅得的土地可兴建房屋，2015/16至2024/25这10年间可建的公营房屋数目只有25.4万个，只及目标的87%。至于一手住宅方面，未来三至四年可供应单位数目为7.4万个。

张炳良表示，增加土地供应并无快捷方法，亦不会既增加土地又不对附近地区造成影响，社会各方面应要平衡取舍。至于政府会多管齐下，从短中长期增加土地供应，包括提高密度、适度填海等。

今年以来，香港的住宅楼价累计上升约一成，同时租金亦持续攀升，因此社会上有建议政府应推行租务管制。张炳良重申，政府决定不推行租务管制，是因为从世界各地的经验显示出这政策可能产生其他问题。