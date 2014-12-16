更正-《热点透视》煤价和卢比汇价下跌，为印尼GDP唱起悲伤二重奏

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(因译文有误，标题中应为“卢比”而非“卢布”)
路透新加坡12月16日 - 煤炭价格和卢比汇价双杀，会使得印尼备受期待的经济复苏延迟。
12月15日印尼汇价跌至16年低位。外资卖出印尼债券，因为借入低成本的坡元或台币，用来买入印尼或印度卢比的魅力已经开始黯淡。持有汇价下跌的货币有风险，这样的利差交易已经不值当了。
这就是印尼的症结了。卢比汇价下跌可能引爆通胀率压力，使得国内利率维持在高位，并挤压那些有海外贷款的企业。全球银行业对印尼的外币债权在过去五年翻番达到1,440亿美元。若印尼的机械进口依然低迷，则会对该国国内生产总值(GDP)带来冲击，该国机械进口已经比2012年中低了21%。
而两个月前预期远不像这么悲观。彼时委内瑞拉和俄罗斯等新兴市场已经是动荡不安了，但是印尼此前选出了心系改革的领导人，看似是在修复阶段。印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)10月上任后不久，便下调了汽油和柴油消费补贴。经济增长看似将重回2004-2013年的均值6%，而这次没有得到中国对印尼矿产大量需求的助力。
不过情况没有按照剧本走。油价暴跌拖累其他能源价格下跌。印尼是全球最大的发电用煤供应国。该国12月指标煤价今年下跌21%，随着中国经济放缓加深，即便是加大产量，印尼矿企也可能面临营收不足的境况。
倒也不是全无好消息。全球通缩的威胁使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)在利率上调方面不那么紧迫，这可以帮助稳住那些流入卢比等高收益货币的资金流，给予佐科时间将从能源补贴节省出的预算资金配置到投资领域。而将于1月启动的新的土地收购法，可能会激发交通基础设施的扩张潮。
即便如此，不利于稳定的贬值威胁也来的不是时候。2015年印尼前景光明已然不是那么确定了，煤炭或许再抹黑一笔。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申