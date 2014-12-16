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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 15:13 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元需测试转换线，确认空头趋势

0649 GMT
    
    * 空头在1.5705建仓，押注英镑兑美元重拾跌势，跌向转换线所在的
1.5649水准
    * 转换线和基准线的负向关联突显出空头趋势
    * 基准线在1.5743，构成英镑/美元的阻力
    * 在转换线下方的目标是15个月低点1.5541，此处亦为12月8日低点
    * 技术图 link.reuters.com/ver63w 
    
      

 (编译 高琦 审校 艾茂林)
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