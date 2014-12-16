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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 15:18 BJT

俄罗斯政经：政府不对央行升息决议置评，称央行为独立机构--RIA

路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯新闻社(RIA)报导称，俄罗斯政府周二表示不会就央行大幅提升关键利率的决议置评，并表示央行是独立的金融机构。

“政府无法对此置评。我们的央行是独立的，”RIA引述俄罗斯总统普京的发言人Dmitry Peskov对Kommersant FM电台的讲话称。(完) (编译 朱晓军；审校)
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