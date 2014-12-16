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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:57 BJT

台湾金融：券商参股大陆证券期货公司资本适足率应高于200%--金管会

路透台北12月16日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，券商申请大陆参股投资证券期货公司的自有资本适足率应高于200%，但有特殊需求得采专案方式核准。

路透此前引述金管会证期局官员说法称，将调降证券商财富管理等九大业务的资本适足率门槛，从现行的200%降至150%，但在海外并购、申设海外分支、转投资相关事业，以及从事境内外衍生性金融商品交易和发行认购售权证等业务，则仍维持资本适足率需200%的高门槛。 (完) (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 曾祥进)
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