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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 15:18 BJT

卢布汇率：飙升近10%，此前俄罗斯央行大幅上调利率撑汇价

路透莫斯科12月16日 - 周二俄罗斯卢布大涨，此前该国央行将指标隔夜贷款利率上调650个基点。

0702GMT，卢布兑美元 飙升9%至58.61，此前俄罗斯央行上调利率至17%。

卢布兑欧元 走强7.3%，至73.10。(完)
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